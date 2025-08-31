Adalberto Carrasquilla: Pumas logra victoria gracias a un agónico gol de Aaron Ramsey

Adalberto Carrasquilla disputó 73 minutos y salió por Aaron Ramsey que fue el autor del gol del triunfo de Pumas ante Atlas en la fecha 7 de la Liga MX.
Luego de esta victoria, Pumas suma nueve unidades y meterse en los puestos de liguilla tras siete jornadas en la Liga MX.
"Coco" realizó dos remates al arco, 10 pases en el último tercio del campo, 33 de 40 pases, 2 de 4 centros, 48 toques, 12 recuperaciones y 1 barrida ganada.
El panameño también pudo sumar una asistencia, pero en el tanto de Ruvalcaba, se pitó mano en el control del atacante.
Próximo partido de Pumas
El próximo partido será ante Mazatlán el viernes 12 de septiembre donde se verían las caras Carrasquilla ante Yoel Bárcenas.