Luis Enrique: "Ningún equipo es mejor que nosotros"

El director del París Saint-Germain Luis Enrique declaró en rueda de prensa previo a las semifinales de la Champions League que "Creo que somos los dos mejores equipos de Europa" luego que se consultara sobre un posible favorito en la llave donde le toca enfrentar al Bayer Múnich de Alemania.

El técnico español reafirmó que "En términos de regularidad, el Bayern está un poco por encima, solo han perdido dos partidos, pero en términos de equipo estamos por arriba. Ningún equipo es mejor que nosotros. Lo dije cuando estábamos en la repesca y ahora lo repito" declaró.

Luis Enrique también reconoció que su rival es uno de los equipos que mejor juegan en Europa sosteniendo que son más regulares.

Un confiado Luis Enrique

Los dirigidos por Luis Enrique tienen una importante cita por la Champions League el día de mañana y su entrenador ya adelanta un extracto de su planteamiento táctico exponiendo que "tendrán que atacar más que defender si se quiere ganar el partido".

Los parisinos vienen de vencer a el Liverpool FC de Inglaterra donde mostraron un gran estado de forma y su técnico así lo valora "A estas alturas no hace falta entrenador, todo el mundo está listo y sabe lo que tiene que hacer. Como mucho, el entrenador tiene que atenuar la euforia".

Por último, los franceses y alemanes ya se han enfrentado esta temporada donde los bávaros se llevaron la victoria 1-2 con doblete de Luis Días.