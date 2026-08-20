Cristian Romero sobre Julián Álvarez: "Lo veo muy metido, así que eso me pone contento"

Cristian Romero , defensa internacional argentino del Atlético de Madrid, aseguró este jueves que ve “muy bien” y “muy metido” a su compañero, compatriota y amigo Julián Álvarez en el conjunto rojiblanco, después de incorporarse al equipo tras su frustrado fichaje por el Barcelona.

“A Julián lo veo muy bien. Desde que llegué hace cinco o seis días lo veo como siempre, un chico con ganas de seguir haciendo goles y divertir a la gente. Lo veo muy metido, así que eso me pone contento”, explicó el defensa durante su presentación en el estadio Metropolitano.

Julián Álvarez se sumó a la pretemporada del Atlético de Madrid el pasado lunes 10 de agosto, tras sus vacaciones por la disputa del Mundial 2026, en el que expresó su deseo de ser transferido, previsiblemente al Barcelona, aunque no citó el equipo en sus declaraciones.

El Atlético ya ha transmitido que no negociará con el club azulgrana, se remite a la cláusula de 500 millones de euros del jugador, con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2030, y da por segura la permanencia del atacante argentino a las órdenes de Diego Simeone.

FUENTE: EFE