 Cristiano Ronaldo: ¿Cuánto costó su fichaje al Manchester United?

El traspaso podría aportar un máximo de 23 millones de euros a la 'Juve', según medios británicos.

El portugués, ahora de 36 años, se dio a conocer en todo el mundo durante sus seis años en el United, de 2003 a 2009, antes de fichar por el Real Madrid por una cifra récord.

En su primera etapa con el club inglés, Ronaldo marcó 118 goles en 292 partidos, ganó el primero de sus cinco Balones de Oro y la Liga de Campeones, así como tres títulos de la Premier League y una FA Cup.

"El Manchester United es un club que siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón, y me han abrumado todos los mensajes que he recibido desde el anuncio del viernes. No puedo esperar a jugar en Old Trafford ante un estadio lleno y ver a todos los aficionados de nuevo", dijo Ronaldo en un comunicado del United.

"Estoy deseando unirme al equipo después de los partidos internacionales y espero que tengamos una temporada muy exitosa por delante", agregó.

"El regreso de Ronaldo demuestra el atractivo único de este club y estoy absolutamente encantado de que vuelva a casa, donde todo empezó", declaró de su lado el entrenador del United, Ole Gunnar Solskjaer, que jugó junto al portugués durante su anterior etapa en Inglaterra.

Ronaldo debe debutar por segunda vez con los 'Diablos Rojos' en casa, ante el Newcastle el 11 de septiembre.

SEGÚN SOMOS INVICTOS ESTOS SON LOS DETALLES DEL FICHAJE DE CRISTIANO POR MANCHESTER UNITED:

Cifra fija: 15 millones de euros (a pagar en 5 años).

15 millones de euros (a pagar en 5 años). Cifra variable: 8 millones de euros.

8 millones de euros. Contrato: hasta 2023 (+ opción de 1 año extra).

Mencionar que, como la Juve todavía no amortizaba por completo el fichaje de Cristiano Ronaldo (adquirieron sus servicios en 2018), esta operación generó un impacto económico negativo de 14 millones de euros en su ejercicio 2020/21.