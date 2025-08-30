Premier League Fútbol Internacional -  30 de agosto de 2025 - 08:53

El Chelsea venció al Fulham en Stamford Bridge

Los goles de Joao Pedro y Enzo Fernández le dieron la victoria al Chelsea sobre el Fulham en la Premier League.

Otro gol de Joao Pedro y un penalti de Enzo Fernández en el segundo tiempo aseguraron que el Chelsea saliera con la victoria 2-0 de un conflictivo derbi del oeste de Londres contra el Fulham, correspondiente a la jornada 3 de la Premier League.

Los visitantes de Stamford Bridge creyeron haber inaugurado el marcador en el minuto 20 cuando Joshua King remató a puerta tras un contraataque veloz. Sin embargo, para gran frustración del Fulham, el gol fue anulado por una falta en la previa tras la revisión del VAR.

El equipo de Enzo Maresca aprovechó ese respiro en el final del primer tiempo (45+9) cuando Fernández lanzó un córner que fue rematado de cabeza por Joao Pedro.

El cobro de penal de Enzo Fernández

Y poco después de la reanudación, los Blues consiguieron un penalti, también tras la revisión del VAR, tras un centro de Chalobah que impactó en el brazo de Ryan Sessegnon. Fernández dio un paso al frente y marcó al 56', y desde entonces, la victoria de los Blues nunca estuvo en duda.

FUENTE: CHELSEA

