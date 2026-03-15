El FC Barcelona golea al Sevilla con Hat Trick de Raphinha

El FC Barcelona dio un golpe sobre la mesa tras golear 5-2 al Sevilla por la jornada 28 de LaLiga y mantener su ventaja de 4 puntos en el liderato en su batalla contra el Real Madrid.

Raphinha abrió el marcador con un gol de Panenka sobre el minuto 9' luego que Joao Cancelo cayera en el área y el VAR hiciera el llamado de un penal polémico en el inicio de juego.

El brasileño amplió su ventaja nuevamente desde los 11 metros al minuto 21' por una mano en el área en otra jugada de Joao Cancelo que estuvo imparable en las bandas.

Raphinha, la gran estrella ante Sevilla

Dani Olmo marcó el tercer tanto al minuto 38' cuando en una jugada en conjunto con Marc Bernal les funcionó para firmar una goleada, Oso despertó y sobre el final de la primera parte marcó el descuento.

En la segunda parte nuevamente Raphinha hizo de las suyas y con remate potente al ángulo marcó el cuarto tanto blaugrana al minuto 51'. Joao Cancelo marcó el quinto en una gran jugada individual.

Los blaugranas deben preparar su duelo de este miércoles ante el Newcastle en Champions League.