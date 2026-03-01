Emre Can sufre rotura de ligamento cruzado y es baja para el Borussia Dortmund

Emre Can , centrocampista del Borussia Dortmund, estará varios meses de baja tras sufrir este sábado en duelo de Bundesliga ante el Bayern Múnich la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda.

Según informa el club de Renania del Norte-Westfalia, el internacional germano, de 32 años, tras ser sometido a las correspondientes pruebas médicas se le ha detectado dicha rotura que le tendrá alejado de los terrenos de juego varios meses.

Grave lesión de Emre Can

Sebastian Kehl, director deportivo del Borussia Dortmund, afirmó que " la lesión de Emre es muy dolorosa. No solo para él, sino para todos. Es nuestro capitán, siempre prioriza al equipo y es una pieza clave de nuestro club. Emre recibirá todo nuestro apoyo en los próximos meses para que pueda recuperarse por completo".

Tras lesionarse Emre Can tuvo que ser atendido varias veces durante la primera mitad del encuentro disputado en el Signal Iduna Park. Incluso sus compañeros pidieron el cambio, pero el insistió en continuar en el césped hasta que en la prolongación del periodo volvió a caer al suelo y, con visibles gestos de dolor, fue reemplazado.

FUENTE: EFE