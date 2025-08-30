FC Barcelona anuncia lesión de Gavi

El centrocampista del FC Barcelona Pablo Páez Gavira, "Gavi", se perderá el choque de su equipo ante el Rayo el domingo en Vallecas por unas molestias en la rodilla derecha y también será baja con España en los dos primeros partidos de la fase de clasificación para el Mundial de 2026.

En un comunicado, el club catalán precisó que el tiempo de recuperación "marcará su disponibilidad".

Gavi terminó el entrenamiento del viernes con malas sensaciones precisamente en la misma parte donde fue operado en noviembre de 2023 de una rotura completa del ligamento cruzado y una lesión asociada al menisco externo.

Al final, el Barça se decantó por tomar precauciones, después de que el jugador se quedara casi un año sin poder pisar un terreno de juego tras romperse la rodilla derecha.

Durante la sesión matinal de este sábado, el técnico Hansi Flick pudo dirigir el entrenamiento con toda la plantilla, incluido Fermín, de quien se habla de una posible salida al Chelsea, con excepción de Gavi y el alemán Marc-André ter Stegen, convaleciente de una intervención en la espalda.

Gavi queda fuera de la "Roja"

Tras el anuncio de la entidad barcelonista, la selección española comunicó que el internacional español de 21 años también causa baja de su convocatoria.

"De momento, la convocatoria de la Selección Española para enfrentarse a Bulgaria y Turquía en el inicio de la fase de clasificación para el Mundial 2026 queda compuesta por 25 futbolistas", indicó.

FUENTE: AFP