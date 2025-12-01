FC Barcelona: "No estamos a nuestro mejor nivel", Hansi Flick

El entrenador del FC Barcelona , Hansi Flick, ha reconocido que, "de momento", su equipo no está a su "mejor nivel", una situación que confía en revertir a medida que vaya recuperando efectivos para poder encadenar partidos con la misma base de jugadores.

El técnico alemán ha aprovechado la rueda de prensa previa al duelo liguero contra el Atlético de Madrid para explicar los motivos por los que, después del partido contra el Alavés, mantuvo una conversación en el banquillo con Raphael Dias 'Raphinha' con una pose algo triste.

"Estaba decepcionado, porque perdimos muchos balones, vimos dos tarjetas rojas en el banquillo... cuando marcamos el tercer gol, le mostraron la roja a Marcus Sorg (segundo entrenador). Yo había hablado con él, es mi amigo, es la persona más importante que tengo aquí, y tenía en mi cabeza la conversación que había tenido con él. Quise tomar un poco el aire, no quería discutir", ha revelado.

En este sentido, ha insistido en que "no estaba pensando en otras cosas ni estaba triste" y ha puntualizado que está "contento" con su equipo, a pesar de que sus jugadores "no están jugando al mismo nivel" que la temporada pasada.

Nivel del FC Barcelona

"Ya dijimos que este año iba a ser más difícil porque todo el mundo quiere batir al campeón. No estamos a nuestro mejor nivel de momento y tenemos que dar los pasos necesarios para jugar a nuestro mejor fútbol", ha agregado.

Pese a ello, el Barça es líder de LaLiga EA Sports, con un punto más que el Real Madrid, algo que no obsesiona a Flick, que está centrado en que el nivel de su equipo crezca a medida que recupere efectivos.

"Hemos tenido muchas lesiones y hemos ido recuperando jugadores, pero nunca nos hemos escudado en esas excusas, estamos en lo más alto de la tabla y eso es bueno. Necesitamos más minutos con el once titular porque la segunda parte de temporada de la pasada fue ideal tener un once tipo", ha reflexionado.

Con todo, el técnico de Heidelberg confía en que Pedro González 'Pedri' y Raphinha sean titulares ante el Atlético de Madrid, a pesar de que en el último entrenamiento el brasileño solo ha participado en el rondo inicial.

Flick ha admitido que "sería un buen momento para ganar a uno de los grandes" por primera vez en la presente temporada, si bien ha avisado de que no será fácil, porque el Atlético es un equipo "fantástico" dirigido por "uno de los mejores entrenadores" del mundo, Diego Pablo Simeone.

"El Atlético es uno de los mejores equipos de Europa, con una gran calidad. Es un equipo fantástico. Me gusta verlos jugar en ataque y será duro. Nosotros también tenemos calidad y tenemos que demostrarlo", ha finalizado.

FUENTE: EFE