FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la J15 de LaLiga

El FC Barcelona viene de ganar en casa al Alavés y ahora le toca recibir a un Atlético de Madrid que esta temporada logró derrotar al Real Madrid en LaLiga.

Los de Hansi Flick en la vuelta de Raphinha en el once inicial logró reponerse de un tempranero gol de la visita para darle vuelta y ganar con los goles de Lamine Yamal y un doblete de Dani Olmo y así llegar a 34 puntos.

