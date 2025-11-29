LaLiga Fútbol Internacional -  29 de noviembre de 2025 - 14:15

FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la J15 de LaLiga

El FC Barcelona viene de ganar en casa al Alavés y ahora le toca recibir a un Atlético de Madrid que esta temporada logró derrotar al Real Madrid en LaLiga.

FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Fecha
FOTO / FC Barcelona

Los de Hansi Flick en la vuelta de Raphinha en el once inicial logró reponerse de un tempranero gol de la visita para darle vuelta y ganar con los goles de Lamine Yamal y un doblete de Dani Olmo y así llegar a 34 puntos.

Mientras tanto el equipo "colchonero" se enfrenta al Real Oviedo.

La temporada pasada en liga dividieron honores. Los rojiblancos ganaron de visita 2-1 y de igual forma de visita el Barca ganó 4-2.

Fecha, hora y dónde seguir FC Barcelona vs Atlético de Madrid

Fecha: Martes 2 de diciembre

Hora: 3:00 P.M.

Lugar: Spotify Camp Nou

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes

