FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la J15 de LaLiga

El FC Barcelona viene de ganar en casa al Alavés y ahora le toca recibir a un Atlético de Madrid que esta temporada logró derrotar al Real Madrid en LaLiga.
Mientras tanto el equipo "colchonero" se enfrenta al Real Oviedo.
La temporada pasada en liga dividieron honores. Los rojiblancos ganaron de visita 2-1 y de igual forma de visita el Barca ganó 4-2.
Fecha, hora y dónde seguir FC Barcelona vs Atlético de Madrid
Fecha: Martes 2 de diciembre
Hora: 3:00 P.M.
Lugar: Spotify Camp Nou
Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes