FC Barcelona vs Rayo Vallecano: Fecha, hora y dónde seguir J29 de LaLiga

Después de golear al Newcastle en los octavos de final de la UEFA Champions League (8-3), el onceno del FC Barcelona enfrentará al Rayo Vallecano en la jornada 29 de LaLiga de España 2025-2026.
Por su parte, los "Franjirrojos" igualaron 1-1 con el Levante en el Estadio de Vallecas en la pasada fecha liguera.
Los dirigidos por Hansi Flick actualmente lideran la tabla de posiciones con 70 puntos, mientras que el Rayo es décimo tercero con 32 unidades.
FC BARCELONA VS RAYO VALLECANO: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR J29 LALIGA
- Fecha: Domingo, 22 de marzo de 2026
- Hora: 8:00 a.m.
- Estadio: Spotify Camp Nou
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