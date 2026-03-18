LaLiga Fútbol Internacional -  18 de marzo de 2026 - 15:44

FC Barcelona vs Rayo Vallecano: Fecha, hora y dónde seguir J29 de LaLiga

El conjunto del FC Barcelona buscará seguir líder de LaLiga, cuando se enfrente al Rayo Vallecano en la jornada 29.

FC Barcelona vs Rayo Vallecano: Fecha

FC Barcelona vs Rayo Vallecano: Fecha, hora y dónde seguir J29 de LaLiga

FOTO: FC BARCELONA

Después de golear al Newcastle en los octavos de final de la UEFA Champions League (8-3), el onceno del FC Barcelona enfrentará al Rayo Vallecano en la jornada 29 de LaLiga de España 2025-2026.

Los culés vienen de golear 7-2 (8-3 global) en la vuelta de los octavos de final al club inglés en el Spotify Camp Nou, con doblete de Raphinha, Robert Lewandowski y otros tantos de Lamine Yamal, Fermín López y Marc Bernal.

Por su parte, los "Franjirrojos" igualaron 1-1 con el Levante en el Estadio de Vallecas en la pasada fecha liguera.

Los dirigidos por Hansi Flick actualmente lideran la tabla de posiciones con 70 puntos, mientras que el Rayo es décimo tercero con 32 unidades.

FC BARCELONA VS RAYO VALLECANO: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR J29 LALIGA

  • Fecha: Domingo, 22 de marzo de 2026
  • Hora: 8:00 a.m.
  • Estadio: Spotify Camp Nou
  • Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y en rpctv.com con el Live Blog Posting

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