José Luis Rodríguez con 2 asistencias en victoria de FC Juárez sobre Pumas de Carrasquilla

El extremo panameño José Luis Rodríguez brindó asistencia en el tercer gol de FC Juárez ante Pumas en la Liga MX.

En el Estadio Olímpico Benito Juárez, el FC Juárez con doblete de asistencias del panameño José Luis Rodríguez logró una valiosa victoria por 3-1 sobre Pumas de la UNAM del mediocampista Adalberto Carrasquilla.

El marcador se abrió temprano con el gol de Óscar Estupiñán al minuto 14. Pumas reaccionó gracias a Guillermo Martínez, quien empató al 58’. Sin embargo, Rodolfo Pizarro (m.70) y Guilherme Castilho (m.90+5) sellaron el triunfo para los Bravos.

Con este resultado, Juárez suma puntos importantes en casa para llegar a 15 y frena a unos universitarios que buscaban escalar posiciones.

El cara a cara de José Luis Rodríguez y Adalberto Carrasquilla

"Pumita" brilló con dos pases de gol al minuto 70' en el tanto de Rodolfo Pizarro y al 90+5 en la anotación de Guilherme Castilho. Por su parte, "Coco" jugó 82' minutos, tuvo 50 toques de balón y completó 26 de 38 pases (68%).

