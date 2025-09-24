José Luis Rodríguez con 2 asistencias en victoria de FC Juárez sobre Pumas de Carrasquilla

En el Estadio Olímpico Benito Juárez, el FC Juárez con doblete de asistencias del panameño José Luis Rodríguez l ogró una valiosa victoria por 3-1 sobre Pumas de la UNAM del mediocampista Adalberto Carrasquilla .

Apareció Rodolfo Pizarro para marcar su tercer tanto del torneo y el segundo del partido pic.twitter.com/cMYKBHIThL

El marcador se abrió temprano con el gol de Óscar Estupiñán al minuto 14. Pumas reaccionó gracias a Guillermo Martínez, quien empató al 58’. Sin embargo, Rodolfo Pizarro (m.70) y Guilherme Castilho (m.90+5) sellaron el triunfo para los Bravos.

Con este resultado, Juárez suma puntos importantes en casa para llegar a 15 y frena a unos universitarios que buscaban escalar posiciones.

El cara a cara de José Luis Rodríguez y Adalberto Carrasquilla

"Pumita" brilló con dos pases de gol al minuto 70' en el tanto de Rodolfo Pizarro y al 90+5 en la anotación de Guilherme Castilho. Por su parte, "Coco" jugó 82' minutos, tuvo 50 toques de balón y completó 26 de 38 pases (68%).