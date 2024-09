José Luis Rodríguez: ¿Cuándo será su debut con Juárez en la Liga MX?

El Juárez FC anunció el pasado viernes, el fichaje del panameño José Luis Rodríguez , que dejó Serbia para jugar en la Liga MX, una decisión que ha tenido muchas reacciones en las redes sociales, por la clasificación de su ex equipo a la Champions League.

José Luis Rodríguez no ha dado declaraciones sobre las razones de su salida de Estrella Roja de Belgrado, sin embargo, los rumores indican que no la estaba pasando bien, el trato era diferente y el equipo buscó refuerzos tras su clasificación a la Champions League, el panameño no fue inscrito en este torneo.