Kadir Barría renovaría su contrato y tendría cláusula millonaria con el Botafogo

El atacante panameño Kadir Barría renovaría su contrato con el Botafogo de la primera división de Brasil, según información de diversos medios.
"Convocado a la selección de Panamá, el delantero Kadir Barría renovó su contrato con el Botafogo. El contrato, que vencía en diciembre de 2028, se extiende hasta diciembre de 2029. Además de un importante aumento salarial, la cláusula de rescisión del jugador € es de 50 millones (58 millones de dólares)", publicó Matheus Mandy este 14 de enero en horas de la mañana (7:04 am).
Barría actualmente se encuentra concentrado con el seleccionado nacional, donde buscará debutar en los amistosos contra Bolivia (18 de enero) y México (22 de enero).
Los números de Kadir Barría con el primer equipo de Botafogo
El delantero 18 años marcó 2 goles en 6 partidos con el primer equipo de Botafogo en la temporada pasada.