LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  14 de enero de 2026 - 12:15

Kadir Barría renovaría su contrato y tendría cláusula millonaria con el Botafogo

El panameño Kadir Barría extendería su contrato con el Botafogo hasta diciembre de 2029 con una cláusula de recisión de 50 millones de euros.

Kadir Barría renovaría su contrato y tendrá cláusula millonaria con el Botafogo

Kadir Barría renovaría su contrato y tendrá cláusula millonaria con el Botafogo

FOTO: FPF

El atacante panameño Kadir Barría renovaría su contrato con el Botafogo de la primera división de Brasil, según información de diversos medios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EspacoGlorioso/status/2011410005979738440?s=20&partner=&hide_thread=false

"Convocado a la selección de Panamá, el delantero Kadir Barría renovó su contrato con el Botafogo. El contrato, que vencía en diciembre de 2028, se extiende hasta diciembre de 2029. Además de un importante aumento salarial, la cláusula de rescisión del jugador € es de 50 millones (58 millones de dólares)", publicó Matheus Mandy este 14 de enero en horas de la mañana (7:04 am).

Barría actualmente se encuentra concentrado con el seleccionado nacional, donde buscará debutar en los amistosos contra Bolivia (18 de enero) y México (22 de enero).

Los números de Kadir Barría con el primer equipo de Botafogo

El delantero 18 años marcó 2 goles en 6 partidos con el primer equipo de Botafogo en la temporada pasada.

En esta nota:
Seguir leyendo

Thomas Christiansen habló de Kadir Barría, Edward Cedeño, Tomás Rodríguez y sobre futuros amistosos

Kadir Barría resalta los estilos de "Matador" Tejada, Cecilio Waterman y José Fajardo

Kadir Barría: "Para mí sería un sueño ir al Mundial"

Recomendadas

Últimas noticias