Levante vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J6 de LaLiga

El Real Madrid buscará continuar con el pleno de victorias en LaLiga donde ya suman cinco triunfos consecutivos, liderando el torneo con quince puntos, dos más que el FC Barcelona.

En el último partido los de Xabi Alonso derrotaron 2-0 en casa al Espanyol con los goles de Eder Militao y Kylian Mbappé.

Por su parte el Levante UD está en el puesto 16 con 4 puntos y viene de caer goleado 4-0 ante el Girona.

La última vez que se enfrentaron en liga fue en la campaña 2021/2022 donde el Madrid goleó 6-0 en casa con goles de Ferland Mendy, Karim Benzema, Rodrygo y Hat Trick de Vinícius Jr.

Fecha, hora y dónde seguir Levante vs Real Madrid

Fecha: Martes 23 de septiembre

Hora: 2:30 P.M.

Lugar: Estadio Ciutat de València

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes