 Lionel Scaloni con sensaciones positivas tras triunfo de Selección de Argentina

"El partido no estaba fácil, pero había que hacer pruebas. Indonesia hizo un gran trabajo, jugó bien, como lo tenía que jugar, y fue una buena medida", evaluó Scaloni.

"Las sensaciones son positivas, lo sacamos adelante porque el rival para muchos no era conocido, pero se vio lo que era jugar acá, y los chicos lo afrontaron con buena actitud. No era una fecha fácil para jugar [por el final de la temporada]. Estoy satisfecho de lo que hicieron mis jugadores", remarcó el entrenador.

Scaloni también hizo jugar a los juveniles Facundo Buonanotte (Brighton) y Alejandro Garnacho (Manchester United), ambos de 18 años, y en este sentido contó que "la idea era que jueguen y que sumen minutos, más allá del resultado y del juego. Que disfruten y se vayan acoplando al equipo, peor no hay que apurarlos, tienen todo el futuro por delante".

En cuanto a las variantes que tenía previsto hacer, el DT del campeón mundial dijo que "lo táctico queda en un segundo plano cuando el rival se mete atrás. Indonesia jugaba diferente a como lo hizo hoy, entonces hubo que atacar diferente de cómo lo pensamos en el inicio".

"Soñando despierto"

A partir de este partido, en el que Indonesia dispuso un planteo ultradefensivo, y de cara a la eliminatoria sudamericana, Scaloni expresó que "la dificultad será como ésta cuando juguemos en casa o afuera, y partidos como estos nos sirven. Hubo momentos en los que el juego estuvo muy cortado, pero lo supimos afrontar".

En cuanto al saldo de la gira, el DT evaluó que "me quedo con el hecho de haber contado con chicos jóvenes, y nos quedamos con ganas de traer algún otro que estaba con la [selección] Sub 20, que por haber terminado tan tarde no fue posible, pero cuando tengan la posibilidad, jugarán".

Giovani Lo Celso, de buena actuación, dijo a la transmisión oficial que fueron "dos pruebas que pudimos sacar adelante y demostrar el nivel que venimos teniendo", y consideró que "estoy feliz en lo individual y en lo colectivo, porque jugar en la mejor selección del mundo es un privilegio".

De su lado, el juvenil Facundo Buonanotte, debutante con 18 años, señaló que "estoy soñando despierto, es una locura. El director técnico me dio la confianza, me dijo que haga lo mismo que en el club (Brighton), lo habíamos practicado y salió a la perfección. El técnico me dijo que disfrute, que éste era un partido para conocer a mis compañeros (de selección)".