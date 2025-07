Mundial de Clubes 2025: Aurélien Tchouaméni, un pilar de Xabi Alonso

¿El regateador Vinícius Jr. o el depredador Kylian Mbappé? No, el "pilar fundamental" de Xabi Alonso en el Mundial de Clubes 2025 es Aurélien Tchouaméni, un mediocampista moldeable a sus innovadoras ideas.

En el Mundial que se disputa en Estados Unidos, el galo es la piedra angular para que Alonso replique un modelo táctico que lo llevó a ser campeón en su primer año como director técnico en Alemania, con Bayer Leverkusen en la temporada 2023/2024.

Dependiendo de las características del rival, el próximo de ellos el PSG en la semifinal el miércoles, Tchouaméni se planta como un cabeza de área en el medio campo, su posición tradicional, o se ubica entre los centrales como un líbero para formar una línea de tres defensores junto a Dean Huijsen y Antonio Rüdiger.

Esta forma de situar la zaga, que ante el PSG padecerá la baja por sanción de Huijsen, es un sello de Alonso, el 3-4-2-1, un cambio extremo con respecto a su antecesor Carlo Ancelotti, cuyo 4-3-3 era predecible.

"Tchouaméni es un pilar fundamental" del equipo, pues "toma constantemente pequeñas decisiones" en "beneficio del colectivo", aseguró Alonso después del partido de octavos ante Juventus (1-0).

Después de los sufridos cuartos ante Borussia Dortmund (3-2), volvió a destacar el rol de su consentido: "El sistema" del Real Madrid "puede ser flexible durante el partido, depende de la altura de Tchouaméni".

Disposición en el Mundial de Clubes 2025

"El fútbol hoy en día te obliga a diferentes cosas, a veces quieres salir con tres o con línea de cuatro (en la defensa, pero), no lo sé, no me obsesiono mucho" con esto, explica Alonso.

El francés ya le expresó su devoción: "Yo sé que si el míster pide que juegue en la defensa" voy a hacerlo "sin problema".