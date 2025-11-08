Olivier Rioux de 2,36 m de estatura hace historia en Baloncesto Universitario

El entrenador de Florida, Todd Golden, recibió gritos de la gente en el descanso del partido del jueves por la noche para que metiera en el juego al pívot de 2,36 metros Olivier Rioux de los Florida Gators .

Golden cedió cuando quedaban 2:09 para el final e hizo historia en el proceso después de que los cánticos de “Queremos a Ollie” resonaran en el O'Connell Center.

Rioux se convirtió en la persona más alta en jugar baloncesto universitario cuando debutó en una victoria por 104-64 sobre North Florida . Olivier Rioux, un estudiante de primer año canadiense de 19 años y el adolescente más alto del mundo, atrajo tanta atención de los Ospreys que ni siquiera tocó el balón.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SportsCenter/status/1986638332378411296&partner=&hide_thread=false 7'9'' freshman Olivier Rioux is the tallest player in college basketball history pic.twitter.com/9qPR16u4xX — SportsCenter (@SportsCenter) November 7, 2025

Un gran momento para Olivier Rioux

“Fue genial”, dijo Rioux. “El apoyo de todos fue increíble, incluso del banquillo y de la afición. Creo que todos me apoyaron. Estoy muy agradecido”.

Al preguntarle sobre hacer historia, Rioux bromeó: “Supongo que es otro día más”.

Rioux hizo sonreír a todos los presentes. Incluso el alero de North Florida, Trey Cady, sonrió con sorna al compararse con Rioux. Cady le sacaba más de 30 centímetros de altura.

“En el descanso había gente gritándome que lo pusiera a jugar”, dijo Golden. “Y yo les decía: 'Escuchen, sucederá. Llegará el momento'”.

Rioux es 5 centímetros más alto que los exjugadores de la NBA Gheorghe Muresan y Manute Bol, y 7,5 centímetros más alto que los populares pívots Yao Ming, Tacko Fall y Shawn Bradley. Ya figuraba en el Libro Guinness de los Récords cuando fichó por Florida en 2024.

Golden le dio a Rioux la opción de jugar poco la temporada pasada o tomarse un año sabático para perfeccionar su juego . Rioux optó por lo segundo. Sin embargo, se convirtió en un fenómeno viral, desde andar en bicicleta por el campus hasta agacharse para pasar por debajo de cada puerta, pasando por cortar redes sin moverse del sitio durante la participación de Florida en el Torneo de la NCAA.

