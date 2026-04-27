FUTBOL Fútbol Internacional -  27 de abril de 2026 - 08:43

Tomás Rodríguez vuelve a anotar con el Saprissa y aprieta para el Mundial 2026

El delantero panameño Tomás Rodríguez anotó en el triunfo del Saprissa por 3-1 frente al Puntarenas y se afina para ser tomado en cuenta en el Mundial 2026.

Tomás Rodríguez vuelve a anotar con el Saprissa y aprieta para el Mundial 2026

Tomás Rodríguez vuelve a anotar con el Saprissa y aprieta para el Mundial 2026

SAPRISSA

Tomás Rodríguez que se unió al Deportivo Saprissa a finales de diciembre del 2025, vuelve a anotar y dice presente con miras a la convocatoria final de la Selección de Panamá que dirige Thomas Christiansen para el Mundial 2026.

El delantero de 27 años destacó en el cierre de la ronda regular de la liga costarricense siendo clave para la siguiente fase eliminatoria.

Rodríguez registra 5 goles en la Liga Promerica mientras que en la Copa de Costa Rica tiene un solo tanto.

Reacción de Tomás Rodríguez luego del partido

Teníamos la obligación de ganar para asegurar el segundo lugar. Un partido difícil, complicado por la cancha y cómo se dio, pero contento por el esfuerzo del grupo y agradecido por el gol” así calificó el triunfo del Saprissa que ya tiene un boleto a semifinales.

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