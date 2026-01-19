Selección de Panamá Fútbol Internacional -  19 de enero de 2026 - 13:51

Selección de Panamá desciende tres puestos en el Ranking FIFA

La selección de Panamá descendió tres puestos en el ranking FIFA, tras la última actualización de enero.

La selección de Panamá descendió tres puestos en el ranking FIFA, tras la última actualización de enero revelada este lunes 19.

Los dirigidos por Thomas Christiansen en la actualización del mes de diciembre, estaban ubicados en la posición 30.

El onceno panameño tiene un total de 1539.47 puntos, ubicándose por detrás de Noruega (32) con 1553.14, Egipto (31) 1556.71 y Ucrania (30) 1557.47.

Por CONCACAF, la selección nacional se encuentra solo por detrás de Estados Unidos (15), México (16) y Canadá (29), como cuarto lugar de la región.

La selección de España se mantiene como número uno del mundo (1877.18), Argentina segunda (1873.33) y Francia tercera (1870).

Ranking FIFA del mes de enero 2026 - Selección de Panamá

image
