Vinícius Jr: Confederación Brasileña de Fútbol hace su pronunciamiento

"No hay alegría donde hay racismo. Tienes todo nuestro cariño y el de todos los brasileños, @vinijr . No solo tú, sino todos los que han padecido y padecen esta enfermedad mundial que es el racismo. El color de la piel ya no puede molestar", añadió Rodrigues a través de la cuenta de Twitter de la Confederación Brasileña de Fútbol.

Até cuando ainda vamos vivenciar, em pleno século XXI, episódios como o que acabamos de presenciar, mais uma vez, em La Liga?



Até quando a humanidade ainda será apenas espectadora e cúmplice de atos cruéis de racismo?



Até quando vamos precisar lembrar que é crime?



Até quando… pic.twitter.com/S8LfAYhpiD — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 21, 2023