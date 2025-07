Xabi Alonso: "Quizás viene bien que esto pase para que estemos más alerta"

"Hasta el minuto 80 hemos controlado bastante bien el partido pero después se agitó todo", dijo Alonso a DAZN sobre el césped del MetLife Stadium de East Rutherford, a las afueras de Nueva York.

"Incluso con el 3-1 pasaron demasiadas cosas en dos minutos, afortunadamente celebramos que estamos en semis".

"Quizás viene bien que esto pase para que estemos más alerta la próxima vez", afirmó Alonso, a quienes sus delanteros siguen poniendo en problemas para elaborar el once inicial.

El joven Gonzalo García, titular de nuevo por delante de Kylian Mbappé, abrió el marcador con su cuarta diana del torneo y el astro francés convirtió el tercer tanto blanco con una estratosférica tijera.

"Ayer decía que Gonzalo estaba aprovechando la oportunidad y hoy lo ha vuelto a hacer", recordó Alonso en la conferencia de prensa. "Tiene características de goleador, ha hecho una gran temporada en el Castilla, metió unos 25 goles, y está en el lugar oportuno".

De Mbappé, el técnico vasco dijo que sigue recuperando la forma tras los problemas físicos que lo tuvieron de baja toda la fase de grupos.

"Estuvo mejor. Todavía no está perfecto, no al cien por cien, pero está cada día mejorando", señaló el vasco sin mencionar el rol que reserva al delantero para el duelo estelar contra sus ex compañeros del PSG el miércoles.

Más reacciones de Xabi Alonso

"Ahora tendremos tres días para que pueda seguir progresando y teniendo mejores sensaciones de cara a la semifinal", se limitó a decir.

Las semifinales "serán un partidazo", auguró. "Hoy tuvimos un rival de los que llegan lejos en la Champions League y ahora enfrentamos al vigente campeón. Va a ser un gran reto".

El PSG "tiene una inercia muy positiva en los últimos meses y es el siguiente nivel que tenemos que enfrentar en este nuevo proyecto", afirmó Alonso, el timonel elegido por el Madrid para relevar a Carlo Ancelotti después de un año sin grandes títulos.

FUENTE: AFP