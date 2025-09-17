Champions League: DT del Newcastle decepcionado por ausencia de Lamine Yamal

El entrenador del Newcastle Eddie Howe dijo este miércoles estar "decepcionado" por no enfrentarse al delantero del FC Barcelona Lamine Yamal, baja para el jueves en el duelo de la Champions League , pero insistió en la calidad colectiva de su adversario.

Antes del duelo en St James' Park, el campeón de España recuperó al centrocampista Frenkie de Jong, ausente en el último partido por lesión, pero no al fenómeno español de 18 años Lamine Yamal, lesionado en la ingle.

"Para mí, es una pena que no juegue. Estoy decepcionado de que no podamos verlo en su mejor nivel", declaró Eddie Howe en la conferencia previa al partido.

"Pero no importa quién sea alineado, habrá jugadores muy rápidos en las bandas, internacionales que nos plantearán problemas de diferentes maneras", continuó.

El entrenador del Newcastle describió al Barça como "fuerte técnicamente, en la posesión y muy cómodo con el balón".

"Todo esto nos obliga a defender muy bien, por lo que nuestro plan de juego debe ser sólido", añadió.

El Newcastle mantuvo su portería a cero en tres de sus primeros cuatro partidos en la Premier League. Solo el Liverpool logró romper su defensa al imponerse 3-2 en St James' Park.

Howe predijo un ambiente "increíble" el jueves para este "partido histórico".

Más reacciones de Eddie Howe, DT del Newcastle

"Desde el momento en que supimos que nos enfrentaríamos al Barcelona, esto adquirió una dimensión casi mágica", dijo.

El Newcastle regresa a la Liga de Campeones tras una temporada de ausencia. En el curso 2023-2024, en su primera participación en veinte años, las Urracas lograron una victoria de prestigio en casa contra el PSG (4-1) pero terminaron últimas de su grupo.

"Al final no pasamos la fase de grupos, lo que fue una gran decepción. Así que creo que podemos aprovechar esas experiencias", continuó.

En la Liga de Campeones, "la preparación es diferente, la atmósfera es diferente, el hecho de haberlo vivido ya puede definitivamente ayudarnos", insistió.

"Los primeros partidos son realmente importantes porque sientan las bases y marcan el tono", concluyó.

