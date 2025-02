Champions League: Juventus eliminado ante PSV en semana desastrosa para la Serie A

Además de las tres víctimas italianas del play-off, el Bolonia había quedado apeado al término de la fase liga, al obtener apenas el 28º lugar entre los 36 participantes.

Sobre los hombros del Inter queda ahora todo el peso de la responsabilidad de un éxito del fútbol italiano, que no consigue la 'Orejona' desde 2010, precisamente con el equipo 'nerazzurro', cuando José Mourinho estaba a los mandos de la nave.

La Juventus, dos veces campeona de Europa (1985, 1996) y siete veces subcampeona del torneo, no estará ni siquiera entre los dieciséis mejores de esta edición.

En la Serie A es cuarta, a 10 puntos del líder Nápoles, lo que deja a su entrenador Thiago Motta ante un horizonte lleno de sombras.

Reacciones tras eliminación de la Juventus

"No es verdad que el PSV deseara clasificarse más que nosotros. Después de nuestro empate, ellos presionaron más y fueron superiores", admitió Motta. "No hemos tirado el partido, lo hemos intentando y simplemente no pudo ser. El PSV mereció pasar a la siguiente ronda", se resignó.

En el Philips Stadion, la Juventus cortocircuitó pese a llegar como favorita y con una corta ventaja cosechada en la ida.

El veterano croata Ivan Perisic (minuto 53), encadenando control y tiro de manera magistral tras recibir de Noa Lang, puso con ventaja a los neerlandeses.

El internacional estadounidense Timothy Weah volvía a colocar a la 'Juve' virtualmente clasificada al igualar en el 63, pero Ismael Saibari, asistido por Perisic, marcó el 2-1 en el 74 y envió el pulso a la prórroga.

Allí decidió un gol de Ryan Flamingo en el 98, para premiar las constantes acometidas de un PSV que creyó más en sus posibilidades y que permitirá al fútbol de Países Bajos tener dos equipos en octavos, después de que el Feyenoord derribara el martes a otro histórico italiano, el AC Milan.

"Todo esta noche ha sido estupendo. Una noche inolvidable para nosotros", se entusiasmó Flamingo.

FUENTE: AFP