Champions League: Manchester City suma 3 puntos en su visita ante el Real Madrid

El Real Madrid cayó como local por marcador de 1-2 en el Manchester City por la jornada de la fase liga de la UEFA Champions League desde el Santiago Bernabéu.

Los locales arrancaron con buen ritmo, con velocidad por las bandas de los brasileños Vini Jr y Rodrygo, sorprendieron a la defensa del equipo inglés.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Al minuto 28' del partido llegó el gol para la apertura del marcador, con Rodrygo por banda derecha a toda velocidad y definiendo de gran manera para vencer a Donnarumma.

La reacción de los "cityzens" llegó al 35' con un golpe de cabeza de Gvardiol en un balón detenido, que al final aprovechó el rebote el lateral Nico O'reilly.

Luego al 43' Antonio Rudiguer le hizo una falta en el área a Erling Haaland, que al final terminó definiendo desde el punto penal con su pierna izquierda.

Segundo tiempo de ida y vuelta en el Real Madrid vs Manchester City

Los de Xabi Alonso lo intentaron por muchos medios, presionando al Manchester City, con Bellingham, Rodrygo, Fede Valverde y Vini, que se combinaban en ofensiva.

Sobre el minuto 77' del partido, Vini Jr apareció de cabeza en el área, pero no pudo definir el centro de Rodrygo y pocos minutos después, en un tiro de esquina pasado no aprovechó y su remate se fue muy por encima del arco.

En la recta final, el City no aprovechó las contras con el ingresado en la segunda mitad Savinho.

Los de Pep Guardiola resistieron en defensa y terminaron llevándose los 3 puntos.