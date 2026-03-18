Champions League: Partidos para hoy miércoles 18 de marzo FOTO / FC BARCELONA

Repasa los partidos de este miércoles 18 de marzo en el cierre de la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League 25-26.

El FC Barcelona buscará en casa avanzar a los cuartos de final, luego que en el partida de ida de los octavos de la Liga de Campeones rescataron un empate gracias al gol de penal de Lamine Yamal.

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Mientras tanto el Liverpool recibe en Anfield al Galatasaray con la ventaja para los turcos 1-0.

Por su parte el Bayern Múnich y el Atlético de Madrid tienen buenas ventajas ante Atalanta y Tottenham respectivamente.

Partidos para hoy en la UEFA Champions League