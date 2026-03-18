Champions League: Partidos para hoy miércoles 18 de marzo

Repasa los partidos de este miércoles 18 de marzo en el cierre de la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League 25-26.
Mientras tanto el Liverpool recibe en Anfield al Galatasaray con la ventaja para los turcos 1-0.
Por su parte el Bayern Múnich y el Atlético de Madrid tienen buenas ventajas ante Atalanta y Tottenham respectivamente.
Partidos para hoy en la UEFA Champions League
- FC Barcelona vs Newcastle en el Estadio Spotify Camp Nou a las 12:45 P.M.
- Liverpool vs Galatasaray en Anfield a las 3:00 P.M.
- Bayern Múnich vs Atalanta en Allianz Arena a las 3:00 P.M.
- Tottenham vs Atlético de Madrid Tottenham Hotspur Stadium a las 3:00 P.M.