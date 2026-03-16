Champions League: Partidos para la vuelta de octavos de final

Repasa los partidos que hay para esta semana en los encuentros de vuelta de octavos de final en la UEFA Champions League 25-26.
Partidos de vuelta de 8vos en la UEFA Champions League
Martes 17 de marzo
- Sporting CP vs Bodo/Glimt en el Estadio José Alvalade a las 12:45 P.M.
- Chelsea vs PSG en Stamford Bridge a las 3:00 P.M.
- Manchester City vs Real Madrid en el Etihad Stadium a las 3:00 P.M.
- Arsenal vs Bayer Leverkusen en el Emirates Stadium
Miércoles 18 de marzo
- FC Barcelona vs Newcastle en el Estadio Spotify Camp Nou a las 12:45 P.M.
- Liverpool vs Galatasaray en Anfield a las 3:00 P.M.
- Bayern Múnich vs Atalanta en Allianz Arena a las 3:00 P.M.
- Tottenham vs Atlético de Madrid Tottenham Hotspur Stadium a las 3:00 P.M.