FC Barcelona vs Copenhague: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J8 de la Champions League

El FC Barcelona , novena de la fase de liga de la UEFA Champions League buscará meterse entre los ocho por el pase directo a 8vos de final y evitar los playoff, para ello recibirá al FC Copenhague.

Los de Hansi Flick vienen de ganar 4-2 al Slavia Praga con doblete de Fermín López y otros tanto de Dani Olmo y Robert Lewandowski. Suman 13 puntos y por diferencia de goles están fuera de la zona de clasificación directa a 8vos de final.

Mientras que en LaLiga recuperaron el liderato tras su victoria de locales en el Spotify Camp Nou ante el Real Oviedo con goles de Dani Olmo, Raphinha y Lamine Yamal.

Por su parte el conjunto danés está en el puesto 26 con 8 puntos, pero aspira a meterse en la zona de playoff. Vienen de igualar en la pasada fecha 1-1 ante el Napoli con gol de Jordan Larsson.

Fecha, hora y dónde seguir FC Barcelona vs Copenhague

Fecha: Miércoles 28 de enero

Hora: 3:00 P.M.

Lugar: Spotify Camp Nou

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com