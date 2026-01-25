CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  25 de enero de 2026 - 12:34

FC Barcelona vs Copenhague: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J8 de la Champions League

El FC Barcelona, novena de la fase de liga de la UEFA Champions League buscará meterse entre los ocho por el pase directo a 8vos de final y evitar los playoff.

FC Barcelona vs Copenhague: Fecha

FOTO / FC BARCELONA

El FC Barcelona, novena de la fase de liga de la UEFA Champions League buscará meterse entre los ocho por el pase directo a 8vos de final y evitar los playoff, para ello recibirá al FC Copenhague.

Los de Hansi Flick vienen de ganar 4-2 al Slavia Praga con doblete de Fermín López y otros tanto de Dani Olmo y Robert Lewandowski. Suman 13 puntos y por diferencia de goles están fuera de la zona de clasificación directa a 8vos de final.

Mientras que en LaLiga recuperaron el liderato tras su victoria de locales en el Spotify Camp Nou ante el Real Oviedo con goles de Dani Olmo, Raphinha y Lamine Yamal.

Por su parte el conjunto danés está en el puesto 26 con 8 puntos, pero aspira a meterse en la zona de playoff. Vienen de igualar en la pasada fecha 1-1 ante el Napoli con gol de Jordan Larsson.

Fecha, hora y dónde seguir FC Barcelona vs Copenhague

Fecha: Miércoles 28 de enero

Hora: 3:00 P.M.

Lugar: Spotify Camp Nou

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com

En esta nota:
