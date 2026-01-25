FC Barcelona vs Copenhague: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J8 de la Champions League

El FC Barcelona, novena de la fase de liga de la UEFA Champions League buscará meterse entre los ocho por el pase directo a 8vos de final y evitar los playoff, para ello recibirá al FC Copenhague.
Mientras que en LaLiga recuperaron el liderato tras su victoria de locales en el Spotify Camp Nou ante el Real Oviedo con goles de Dani Olmo, Raphinha y Lamine Yamal.
Por su parte el conjunto danés está en el puesto 26 con 8 puntos, pero aspira a meterse en la zona de playoff. Vienen de igualar en la pasada fecha 1-1 ante el Napoli con gol de Jordan Larsson.
Fecha, hora y dónde seguir FC Barcelona vs Copenhague
Fecha: Miércoles 28 de enero
Hora: 3:00 P.M.
Lugar: Spotify Camp Nou
