Julio Dely Valdés: Si quieren regionalizar el fútbol, hay que cambiar formato

El ex futbolista fue cuestionado sobre el tema de UMECIT y las sedes para jugar, por lo que no está de acuerdo con la situación y piensa que solamente ocurre aquí en Panamá.

"Estas cosas solo pasan aquí en Panamá, en otro sitio no pasa. Si yo tengo mi sede en Darién, ¿Por qué jugaré en Penonomé?, Si quieren regionalizar el fútbol, para que esto no suceda deben cambiar el formato, para que cosas como estas no ocurren".

Julio Dely Valdés tuvo un gran Torneo Clausura 2022 de la LPF Tigo y quiere darle una estrella más al Árabe Unido, mencionando con su objetivo es ser protagonista, pelear campeonato y dar lucha.

"Eso se construyo, cuando quisimos renovar al Árabe en ese Apertura y Clausura, era devolverle al Árabe eso, su identidad, se consolidó y esa estructura que hemos intentado montar, se está viendo en toda las categorías", comentó Julio Dely Valdés sobre el regreso de fanáticos y el levante del Árabe Unido en las gradas.

SITUACIÓN TRISTE EN EL ARMANDO DELY VALDÉS

"Es difícil, hemos escuchado hace mucho tiempo que se arreglará, que salió licitación, después dicen que no, que no se puede y la cancha está mal, la infraestructura está mal y nosotros tratamos de verlo como si fuera la mejor cancha del mundo, meternos eso en la cabeza".