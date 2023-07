LPF: Partidos para la Jornada 2 del Clausura 2023

El viernes 28 de julio se miden el San Francisco vs el CAI, luego el sábado 29 de julio habrá tres partidos; primero Plaza Amador vs Alianza, luego Universitario recibe al Herrera FC y cierran el día Tauro contra Potros del Este. Para el domingo 30 de julio hay dos partidos; Sporting San Miguelito recibe al Árabe Unido y la jornada 2 la cierran Atlético Chiriquí vs Ulacit.