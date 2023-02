LPF: Partidos para la Jornada 5 del Apertura 2023

Este fin de semana se jugará la fecha 5 del Torneo Apertura 2023 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF) Tigo con el plato fuerte de este sábado con el encuentro entre Tauro FC vs Árabe Unido por las pantallas de RPC TV.

Por su parte el sábado 11 de febrero se medirán Alianza FC vs Potros del Este, Tauro FC vs Árabe Unido y cierran la noche Sporting SM vs Plaza Amador.

El cierre de la fecha será el domingo 12 entre CAI vs Universitario y Herrera FC vs UMECIT.

Jornada 5 del Torneo Apertura 2023 de la LPF

Viernes 10 de febrero

Atlético Chiriquí vs San Francisco en el Estadio San Cristóbal a las 8:00 P.M.

Sábado 11 de febrero

Alianza FC vs Potros del Este en el Estadio Javier Cruz a las 4:00 P.M.

Tauro FC vs Árabe Unido en el Estadio Rommel Fernández a las 6:15 P.M. (EN VIVO POR RPC TV)

Sporting SM vs Plaza Amador en el Estadio Los Andes a las 8:30 P.M.

Domingo 12 de febrero

CAI VS Universitario en el Estadio Agustín Muquita Sánchez a las 4:00 PM

Herrera vs UMECIT en el Estadio Los Milagros a las 6:15 PM.