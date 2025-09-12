LPF: Veraguas United le gana al Tauro FC con doblete de Isidoro Hinestroza

El Veraguas United venció al Tauro FC por marcador de 3-1 en partido correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Clausura 2025 ( LPF ) en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Los visitantes fueron los encargados de abrir el marcador, con la definición desde el punto penal del atacante Isidoro Hinestroza sobre el minuto 7’ del partido.

Luego, los locales reaccionaron y empataron las acciones al 23’ con el gol del colombiano Jhojan Amaya tras aprovechar una jugada a balón detenida bien cobrada por Gabriel Torres.

Los goles no se detuvieron, y en la recta final del primer tiempo Amable Pinzón envió un centro al área que terminó metiendo el propia puerta Rudy Yearwood.

Isidoro Hinestroza, goleador en l J8 de la LPF

El equipo de la Conferencia Oeste continuó con buen ritmo en el segundo tiempo y puso el definitivo 1-3 con Isidoro Hinestroza, que apareció en el área como el 9 de área, para apuntarse con un doblete en esta jornada 8 del Clausura 2025 de la LPF.

Así los dirigidos por el DT Gonzalo Soto suman 3 unidades para ponerse de momento como líderes con 14 puntos, a falta del partido de San Francisco que actualmente tiene 13 puntos.