LPF: Veraguas United le gana al Tauro FC con doblete de Isidoro Hinestroza

El Veraguas United venció al Tauro FC por marcador de 3-1 en partido correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Clausura 2025 (LPF) en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.
Luego, los locales reaccionaron y empataron las acciones al 23’ con el gol del colombiano Jhojan Amaya tras aprovechar una jugada a balón detenida bien cobrada por Gabriel Torres.
Los goles no se detuvieron, y en la recta final del primer tiempo Amable Pinzón envió un centro al área que terminó metiendo el propia puerta Rudy Yearwood.
Isidoro Hinestroza, goleador en l J8 de la LPF
El equipo de la Conferencia Oeste continuó con buen ritmo en el segundo tiempo y puso el definitivo 1-3 con Isidoro Hinestroza, que apareció en el área como el 9 de área, para apuntarse con un doblete en esta jornada 8 del Clausura 2025 de la LPF.
Así los dirigidos por el DT Gonzalo Soto suman 3 unidades para ponerse de momento como líderes con 14 puntos, a falta del partido de San Francisco que actualmente tiene 13 puntos.