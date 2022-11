 LPF: Víctor Ávila rompe en llanto tras lograr primera estrella

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1591632600602402818 EL GOLEADOR



Victor Ávila anotó el gol del campeonato para el CAI en el Clausura 2022 de la #LPFxRPC .



Una revancha para "Lipo" que consigue su primera estrella. pic.twitter.com/829HpvK65v — Deportes RPC (@deportes_rpc) November 13, 2022

Víctor Ávila vino de menos a más en la temporada y explicó cuál fue la razón, sin embargo pudo salir adelante y conseguir ese tanto para el CAI.

"Todos comentan los mismos, ahora entro de revulsivo y se dio porque yo no hice la pretemporada porque me iba y todo se cayó pero bueno, me pierdo esa parte de pretemporada y no llegue bien en el inicio de la temporada".

EL FÚTBOL DA REVANCHAS

Víctor Ávila consiguió entonces su primer título a nivel individual y el cuarto para el CAI en el fútbol nacional.

"Pasaban muchas cosas, el torneo pasado boté un gol que era claro ante Tauro y ahora puedo venir y darle el triunfo en una gran revancha y lugar la primera estrella".