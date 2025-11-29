Mario Méndez: "Perdí dos y ahora les doy dos títulos a Plaza Amador"

El entrenador de Plaza Amador Mario Méndez entre lágrimas de alegría dio gracias a Dios por conseguir el título en el Clausura 2025 de la LPF Tigo, el segundo con los leones.

"Primero darle las gracias a Dios, él está por encima de nosotros, todos los líderes, todos los pastores que estuvieron conmigo en Chiriquí, la directiva del Plaza que creyó cuando las cosas no salieron bien".

Mario Méndez gana su segunda estrella con Plaza

"Aquí estoy regalándole otro título a mi Dios y a Plaza Amador, perdí dos y ahora les doy dos".

Méndez resaltó el gran trabajo de su rival, el profesor Jair Palacios que no pudo conseguir su segundo título en la LPF con el Alianza.

"Un respeto al profe Palacios, es un técnico difícil, no es fácil descifrar lo que el va a hacer, hoy me sorprendió con Verley y Jhon Jairo en la banca y es algo que no esperaba, los cambios que hice al final fueron claves, ya estaban agostados, Rose, Yoameth, Lara y Jones, Gasper nos dieron ese empuje junto con Phillips".