Adalberto Carrasquilla y la ambición de regresar a Europa

El mediocampista canalero Adalberto Carrasquilla habló sobre un posible regreso al fútbol europeo y destacando que la idea de juego de la selección de Panamá no cambiará mucho para el choque de vuelta ante Costa Rica en los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf , luego del triunfo 3-0 en la ida.

"Pienso que no va cambiar mucho, el profe es muy profesional, siempre quiere ganar y yo creo que el lunes no será la excepción ya que jugamos en casa con nuestra gente".

¿Regresar a Europa?

El panameño de 24 años se refirió a la posibilidad de regresar al fútbol europeo, luego de mostrar un alto nivel con su club y selección.

"Mi primer reto personal es ser constante partido tras partido, luego si se me brinda una oportunidad en Europa, tendré el tiempo necesario para analizarlo y ver si me conviene o no. Lo digo por tema personal y familiar, pero tengo como sueño y ambición de querer volver a las primeras ligas de Europa", señaló Coco.

Recordando la goleada en Costa Rica

"Cocó" recordó el triunfo sobre los ticos en la ida y mencionó que supieron manejar el ambiente.

"Fue mucho apoyo por parte de la afición para Costa Rica, pero supimos manejar bien el ambiente y fuimos constantes en lo que teníamos que realizar en ese partido".

"Nadie se esperaba ese resultado en Costa Rica, creo que ellos lo intentarán. La llave aún no está terminada y no nos podemos relajar en este partido que es el más importante".

"Vamos a enfrentar el partido de la misma manera, independientemente del resultado, no debería cambiar la mentalidad y vamos a enfrentarlo con mucho respeto", concluyó el futbolista del Houston Dynamo.

Fecha, hora y dónde ver Selección de Panamá vs Costa Rica en Liga de Naciones Concacaf

Fecha: Lunes, 20 de noviembre de 2023

Lunes, 20 de noviembre de 2023 Hora: 9:00 pm

9:00 pm Lugar: Estadio Rommel Fernández

Estadio Rommel Fernández Dónde ver: Sintoniza RPC Deportes desde las 7:00 pm

El ganador de este cruce, avanzará al Final Four y a la Copa América 2024.