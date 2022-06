Alberto Quintero: "Seguimos invictos en casa, sacamos personalidad"

Alberto Quintero comentó que la cancha del Rommel Fernández se mantiene en mal estado y les costó en la primera parte, sin embargo no fue excusa y sacaron la victoria ante Costa Rica.

"La verdad que tratamos de encontrarnos en la primera parte, pero la cancha esta en mal estado, hay que decirlo, no es una excusa es una realidad. En la segunda parte sacamos la personalidad, que es lo que hemos estado haciendo en otros partidos y nos ha funcionado, las jugadas arriba pelearlas".

Sobre el amistoso ante Canadá, 'Negritime' dijo que es sorpresa para él y el grupo pero que no hay amistosos, ellos en todos los duelos buscan la victoria.

"Me sorprende porque no era lo que teníamos en planes, pero no tenemos partidos amistosos nosotros y aunque quedamos fuera de Qatar, queremos demostrarle a las selecciones lo que nosotros tenemos".

Con respecto a la posición de Alberto Quintero con la selección de Panamá, el señala que hace lo que el míster Thomas Christiansen le pide.

"El profe me pone mucho en las esquinas, porque cuando juego de 10 no tengo mucho el balón y bueno trato de hacer todo lo que pueda para aportarle al equipo".