Alberto Quintero:"Ir a un Mundial no lo veo como revancha, sino una oportunidad"

Tras quedar fuera de la histórica Copa del Mundo en Rusia 2018 por una lesión, Quintero tiene aún esa espina, aunque no la cataloga como una 'revancha.

“Se me eriza la piel. Me gustaría poder clasificar con Panamá a ese mundial. No lo veo como una revancha, sino una oportunidad del fútbol. Ojalá pueda estar en los convocados del profe”, dijo Alberto Quintero en una entrega especial a Deportes RPC.

Embed

Además, dijo que ojalá las lesiones respeten a todos los compañeros y sería algo importante en su carrera, igual para su familia, que sufrió mucho en la lesión que lo dejó fuera de poder jugar el Mundial en 2018.

Alberto Quintero acompañó a la delegación liderada por Hernán Darío Bolillo Gómez para entonces, sin embargo, el hecho de no jugar, quedó marcado en la carrera del también llamado 'Chiquitín'.

“Estamos fuertes. Creo fielmente que podemos lograr cosas importantes”, agregó Alberto Quintero en esta entrevista.