Andrés Andrade: "Queremos sacar esos seis puntos"

El defensor del Arminia Bielefeld de la Bundesliga alemana viene de jugar este fin de semana en el partido ante el Stuttgart donde consiguieron la primera victoria de la temporada en once jornadas disputadas. El panameño ingresó al minuto 60.

"Contento, vengo acá con una primera victoria que era importante para nosotros ya que estamos peleando el descenso, vengo motivado con la selección, quiero venir a aportar para llevarnos esos puntos", manifestó Andrade de cara a los partidos ante Honduras y El Salvador.

Sobre cómo se siente físicamente, el futbolista de 23 años señaló que que se siente muy bien. "Creo que he competido a un nivel muy alto, tuve mucha participación con mi equipo y los entrenamientos son muy exigentes porque estoy en la Bundesliga, gracias a Dios es un nivel que me exige siempre", agregó.

Recuerdos vs Honduras

Andrés Andrade se ha convertido en uno de los titulares indiscutibles de Thomas Christiansen en la zaga central de la 'Roja', pero el partido frente a Honduras le trae recuerdos de su debut con la selección nacional en el 2018 durante un partido amistoso disputado en Tegucigalpa donde ingresó de cambio al minuto 72 y minutos después cometió un penal con el cual los catrachos terminaron ganando 1-0 ese encuentro.

"Creo que es algo que pasó, que me hizo crecer más como futbolista y como persona y gracias a Dios hoy estoy donde estoy. En ese momento siento que no estaba preparado para asumir el reto, pero ahora me siento muy preparado física y mentalmente. Toca ir a darlo todo a poder sacar esos tres puntos", indicó Andrade sobre aquel partido.

La visita a San Pedro Sula

Respecto al estado del terreno de juego en San Pedro Sula, el defensor comentó que "El terreno de juego es otra cosa aparte, nosotros tenemos que ir a imponer nuestro fútbol y lo que hemos venido demostrando en estos últimos partidos. Queremos sacar esos seis puntos en esta fecha, son importantes para nosotros para poder terminar bien".

Además, también destacó que para él, la clave en el juego de Panamá será "mantener el orden, manejar el concepto que quiere el profe, no abandonarlo y poco a poco se van a ir dando las cosas".

Finalmente, Andrade se mostró contento por la noticia de que Panamá podrá recibir fanáticos en el partido ante El Salvador el 16 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández.

"Importante noticia de saber que vamos a tener a nuestros fans y familiares apoyando, siempre al final de cada partido necesitamos ese aliento", finalizó.