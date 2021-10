Catuy y Arroyo, entre los descartados ante Estados Unidos

Jair Catuy no forma parte de la convocatoria final ante Estados Unidos

GOLPEADOS, PERO CON LA OPORTUNIDAD DE RECUPERARSE

La selección de Panamá llega al duelo tras una mala imagen mostrada ante el Salvador, donde les tocó su primera derrota del octagonal Qatar 2022. Y peor aún, borraron de un plumazo las buenas sensaciones que dejaron en las tres primeras fechas, donde desplegaron un fútbol atractivo.

PITAZO INICIAL A LAS 5:00 PM POR RPCTV Y TELEMETRO.

Los dirigidos por Thomas Christiansen tienen ahora el reto de volver a creer en sus aspiraciones. Una victoria permitiría a los panameños seguir en los puestos punteros y, sobre todo, volver a creer en sus posibilidades de acudir a su segundo Mundial.

CHRISTIANSEN QUIERE GANAR EN CASA

“Quiero ir con todo mañana, quiero ganar, ser agresivo, dominar y crear ocasiones de gol”. “En casa tenemos que ganar siempre, sea el rival que sea”, recalcó Thomas Christiansen en conferencia previo al Panamá-Estados Unidos.

"Contra El Salvador no creamos ocasiones, siempre se dice que si no tenemos gol, pero es preocupante no crear las ocasiones", sostuvo Christiansen.