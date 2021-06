Christiansen: "Queremos hacer una buena Copa Oro, llegar lo más lejos posible"

"La idea es continuar con el grupo que ya hemos ido creando", agregó Christiansen .

"La lista de 25 ya la tengo hecha. He podido hablar con jugadores, pero no con todo mundo. Hay que ver cuáles son los objetivos que buscamos de cara a la Copa Oro ", acotó Thomas Christiansen , quien ya tiene los nombres escogidos para representar a la selección de Panamá en una nueva edición del torneo en CONCACAF.

NO DESCARTA A NADIE

Sobre las ausencias de Roberto Chen, Azmahar Ariano o Freddy Góndola, Christiansen aseguró que a ningún jugador lo tiene descartado, ni legionarios, ni en la LPF.

"No descarto a nadie que esté fuera o en la LPF. He buscado un grupo de jugadores, que ha respondido bien a mis exigencias y de lo que me siento contento. El fútbol es de resultados, y cada uno se mide por ello", puntualizó Christiansen .

TEMA PAVLOS CORREA

Ante la sorpresa de la lista preliminar rumbo a la Copa Oro, que incluye a Pavlos Correa, jugador con familiares panameños que actualmente milita en Chipre, esto dijo el técnico de la selección de Panamá .

"He ido llevando personalmente lo de Pavlos Correa. Me he visto con él, con su padre. La Cancillería ha hecho los trámites, tiene su pasaporte. Estamos a la espera del OK definitivo".

Si estará en la lista definitiva, aclaró que sería difícil, debido a que aún los trámites no se han completado, y la fecha de entregar el listado se acerca.

CASO THIERRY SMALL

"Con Thierry Small he tenido contacto con él y su agente. Es más complicado porque estamos hablando de un menor. Su abuelo era panameño. No soy nadie para presionarle u obligarle a venir a defender los colores de Panamá, pero si abrirle nuestras puertas, mostrarle el interés que tenemos, y le he explicado las razones de por qué lo llamaríamos a la selección de Panamá ".

RIVALES EN COPA ORO

"Si queremos pasar de grupo, tenemos que hacer buenos partidos ante Qatar y Honduras. Veremos el listado, qué tipo de jugadores llevarán. Son selecciones complicadas", detalló Christiansen, respetando a otro rival de grupo, que es Granada.

Thomas Christiansen anunció que la convocatoria de 25, que será anunciada el viernes, será la misma con la que se juegue ante México el 30 de junio en Nashville, y luego se empiece a trabajar para los partidos de la Copa Oro.

¿POR QUÉ NO JUEGA AYARZA?

"Después de los dos goles ante Costa Rica, a Abdiel Ayarza se le ha puesto en otra dimensión. Sabemos lo que él puede darle a la selección de Panamá, sus virtudes, sus defectos. No vi en estos partidos darle la oportunidad de jugar de inicio. Es un jugador importante y lo será en el futuro para la selección de Panamá ", subrayó Thomas Christiansen.