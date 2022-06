"Es importante la victoria, es un rival directo", Adalberto Carrasquilla

"Claro que siempre le vamos a llamar revancha, es uno de los países que digamos que estamos ahí mismo nuestro nivel y siempre queremos ganar para ir sumando porque son equipos directos", señaló Adalberto Carrasquilla.

La importancia del partido

"Nosotros estamos iniciando un nuevo proceso, estamos tomando el partido enserio, vamos a ir por la victoria, ir a todas. Nosotros estamos mentalizados para ganar el partido cromo sea", destacó el mediocampista de 23 años de edad.

"Pienso yo que hicimos mejor eliminatoria que Costa Rica, muchos equipos no los dieron a notar, nos tenían mucho respeto, pero al final Costa Rica pasó y nosotros no, al final es por puntos no por quien juega mejor."

La selección de Panamá se enfrenta a Costa Rica el Jueves 2 de Junio a las 6:30 pm, en el inicio de la Liga de Naciones Concacaf.