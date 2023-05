Hilary Jaén jugará con el Tauro FC para estar en forma

https://twitter.com/TauroFC/status/1654559498172874755 ¡Ella tiene 3 , es hora de sellar la 4 y hacer historia! Hilary Jaen pic.twitter.com/AGkT5I9te0 — Tauro F.C. (@TauroFC) May 5, 2023

Hilary Jaén aseguró que estar en Estados Unidos es una de las mejores decisiones y quiere saber que tanto ha cambiado su modo de juego.

"Estados Unidos creo que me cambió el estilo de juego, volver aquí quiero saber que tanto ha cambiado desde que he estado allá. Estoy totalmente agradecida con las personas que me ayudaron allá y la decisión de irme fue lo mejor que me pudo haber pasado".

La defensora panameña sabe que no tiene un puesto fijo con la selección de Nacho Quintana por lo que él ha comentado en reiteradas ocasiones que se lo deben ganar y al estar fuera de competencias ha apostado por jugar con su ex equipo para poder prepararse y estar en forma.