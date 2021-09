Ismael Díaz sobre un llamado a la selección: "Estoy preparándome para cuando llegue la oportunidad"

"No diré que me veo en la lista, sino que estoy aquí preparándome para cuando llegue la oportunidad y cuando llegue, quiero estar preparado de la mejor manera", expresó el jugador del Tauro FC.

Ismael Díaz, mundialista en Rusia 2018, no juega con la 'Roja' desde el 28 de enero del presente año, cuando fue titular en el partido amistoso ante Serbia (0-0) en el Estadio Rommel Fernández, sin embargo, en la LPF ha disputado 24 partidos en el 2021 (16 en el Apertura 2021 y 8 en lo que va del Clausura 2021), todos como titular y ha marcado 8 goles.

"Me siento feliz porque era algo que necesitaba, necesitaba jugar, sumar minutos y me había enfocado realmente en eso como mi objetivo principal y gracias a Dios lo he logrado", manifestó 'El Príncipe'.

Díaz también resaltó que los trabajos con el cuerpo técnico de Thomas Christiansen son muy intensos y que hay muy pocas diferencias en la metodología con lo que él vivió cuando jugaba en Europa.

Este miércoles 29 de septiembre será el último día del microciclo de esta semana y se espera que para el jueves, Thomas Christiansen de a conocer la lista de convocados para los partidos del Octagonal de Concacaf del mes de octubre.

Panamá se medirá el 7 de octubre ante El Salvador en el Cuscatlán, luego recibe a Estados Unidos el 10 de octubre en el Rommel Fernández y posteriormente, viaja a Toronto para enfrentarse a Canadá de visita el 13 de octubre.