Panamá Femenina: "Si no he tenido minutos, llegará la oportunidad", Aldrith Quintero

"Me ha costado, siempre he sido una jugadora que juega y me gusta estar aquí porque tengo competencia, debo esforzarme, tener una lucha bonita con mis compañeras porque cada una quiere jugar, pero es verdad que también nos apoyamos", dijo la mediocampista.