La FPF firmó alianza estratégica con un gran patrocinador

Hyundai – Petroautos oficializó este martes 12 de agosto, su nuevo rol como Patrocinador Oficial de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) para el periodo 2025–2027, durante un acto realizado en la sede de la federación, ubicada en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en Juan Díaz.

El evento contó con la presencia de representantes de medios de comunicación, figuras del deporte, autoridades del fútbol nacional y ejecutivos de la marca. Por parte de Hyundai – Petroautos participaron el Sr. Yoshihiko Tsuruta, Presidente y CEO, y el Sr. Álvaro Yanis, Vicepresidente Comercial, quienes sellaron esta alianza estratégica con la firma del convenio junto al Presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Sr. Manuel Arias.

Esta alianza reafirma el compromiso de Hyundai – Petroautos con el impulso al desarrollo del deporte panameño, especialmente en un momento clave de transformación y crecimiento para ambas instituciones.

Hyundai – Petroautos fortalece su presencia en el país con un mensaje claro: «Juntos Avanzamos.»

El acuerdo incluye diversas acciones conjuntas a lo largo del periodo 2025–2027, entre ellas activaciones de marca, promoción de eventos deportivos, campañas de responsabilidad social y apoyo a las categorías masculinas y femeninas del fútbol nacional.

Hyundai, marca reconocida por su innovación y visión de futuro, continúa así fortaleciendo su vínculo con la comunidad panameña, impulsando el progreso y acercándose aún más a la pasión que une a los fanáticos del fútbol.

“Que una empresa multinacional como Hyundai quiera ser parte de nuestra familia tiene un solo significado: la Federación Panameña de Fútbol, nuestras selecciones nacionales, nuestro fútbol profesional y también el aficionado, siguen evolucionando a pasos agigantados. Nuestro fútbol emerge a nivel deportivo, pero también a nivel social, convirtiéndose en una de las bases del desarrollo humano de lo más pequeños.

Hoy, todos juntos tenemos la esperanza de lograr la segunda clasificación mundialista de nuestra selección mayor masculina y también de continuar con el desarrollo del fútbol en todo el país. Ahora, con la presencia de Hyundai-Petroautos, tenemos muchas más posibilidades de alcanzar nuestros sueños.

Gracias a Hyundai-Petroautos por confiar en la Federación Panameña de Fútbol. Gracias por sumarse al desarrollo del deporte que apasiona a todo Panamá”. – Manuel Arias. Presidente Federación Panameña de Fútbol

Acerca de la FPF

La Federación Panameña de Fútbol (FPF), fundada en 1937 y un año más tarde afiliada a la FIFA, es el ente regulador del fútbol nacional. Como responsable absoluto del desarrollo del fútbol en Panamá, la FPF tiene el compromiso y la responsabilidad de administrar las distintas áreas que componen al fútbol de Panamá, siguiendo estrictamente un código de ética y capacidad que permiten hacer valer y proteger los principios y valores del deporte y nuestra sociedad.”

FUENTE: FPF