Selección de Panamá: Cristian Martínez y Tomás Rodríguez, con las eliminatorias en la mira

Listos para duelo de selección de Panamá

"Las expectativas son altas, ya que se viene lo bueno, la clasificación al mundial, como lo he dicho, estoy disponible para jugar la posición que el profe me ponga. En las eliminatorias no hay ningún equipo fácil, creo que va a ser un partido muy difícil, tenemos que ir con la mentalidad de ir hacer las cosas bien para traernos los 3 puntos", señaló Cristian "Fulo" Martínez.

"En lo personal estoy muy contento con lo que hice, con la compra que hizo el equipo, ahora toca seguir trabajando para que pueda salir una mejor oportunidad", destacó.

"Sabemos que las eliminatorias son fundamentales, teniendo en cuenta que también está la Copa Oro. En lo personal vengo a seguir aportando mi granito de arena a la selección , ha ganarme un puesto. Con el club, en lo grupal un poco triste por no lograr ciertos objetivos y en lo personal hice muy buena temporada y me siento bien con eso", finalizó.