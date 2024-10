Selección de Panamá: "Estoy feliz de estar aquí, yo soy 100% panameño", John Gunn

"100% panameño", John Gunn

"Quiero darle la gloria a Dios primero, estoy muy orgulloso de estar aquí con este equipo, para jugador con la selección, es un gran honor", mencionó John David Gunn.

"Me dijeron sunshine, fulo, también White, pistola, lo que sea, no me importa, pero lo que voy a decir es que yo soy cien porciento panameño y no importa como me llaman, pero yo estoy aquí para jugar por Panamá y no otro equipo", destacó el espigado guardameta.

La oportunidad con la selección de Panamá

"Yo se que este equipo es bueno, tenemos mucho talento, a ganar o por algún resultado positivo".

"Sabía que podía ser una posibilidad, porque son amistosos, es una opción para implementar otros jugadores y yo pensaba que podía tener un chance, me llamaron y estoy muy feliz de estar aquí", añadió Gunn.

El equipo panameño al mando del DT Thomas Christiansen completó su primer entrenamiento desde Austin, preparando los últimos detalles para ese duelo ante Estados Unidos de este sábado 12 de octubre.