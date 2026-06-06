MAREA ROJA Marea Roja -  6 de junio de 2026 - 15:15

Selección de Panamá: Jiovany Ramos rompió las redes vs Bosnia y Herzegovina

El defensor Jiovany Ramos marcó el primer gol de la Selección de Panamá vs Bosnia y Herzegovina en duelo amistoso.

Selección de Panamá: Jiovany Ramos rompió las redes vs Bosnia y Herzegovina

Selección de Panamá: Jiovany Ramos rompió las redes vs Bosnia y Herzegovina

FOTO: SAMID BOTELLO JR

El defensor Jiovany Ramos de 29 años de edad fue el encargado de marcar el gol del empate de la Selección de Panamá ante Bosnia y Herzegovina en partido amistoso disputado en el Energizer Park de San Luis.

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La anotación de Ramos llegó al 45+3, después de una ocasión clara que no habían podido definir con Edgar Yoel Bárcenas filtrando para Cristian Martínez, quien en el mano a mano al 45+1 remató, pero su disparo fue atajado por el portero bosnio.

El gol de Jiovany Ramos vs Bosnia y Herzegovina

El zaguero que milita en la Academia Puerto Cabello de la Primera División de Venezuela, aprovechó un rebote defensivo después de un cabezazo para mandarla al fondo de las redes con un disparo de pierna derecha.

Con esta anotación, Ramos llegó a dos goles con el seleccionado nacional en 23 partidos jugados.

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