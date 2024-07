Selección de Panamá: José Córdoba habla de su gran responsabilidad con "La Roja"

"Hoy ha sido un partido para celebrar, para disfrutar, estoy muy contento. Trato de controlarlo, trato de no mostrar mucho las emociones, pero estoy muy muy feliz, es increíble, soy muy cerrado, no me expreso mucho pero estoy extremadamente feliz", mencionó el central de 22 años de edad.

"Estoy feliz con la responsabilidad en la selección, me ha gustado tomar esa responsabilidad, me gusta la presión, me gusta tomar responsabilidad, eso me llena de felicidad, el sentirme que aporto mucho, entonces es increíble", añadió.

Córdoba, a pesar de su corta edad se muestra como líder en el centro de la línea de 3 centrales que utiliza "La Roja", que ahora espera rival en los Cuartos de Final de la histórica competición continental.