Thomas Christiansen aclaró la ausencia de Jair Catuy con la selección de Panamá

Jair Catuy no está en los planes de Christiansen para la Copa Oro

Aunque la lista aún no se ha revelado, el '9' de Universitario no está en los planos del técnico Thomas Christiansen , debido a que no fue incluido en la lista preliminar.

"Lo de Catuy , me da mucha pena, cuando le descartamos, hablé con él, le salieron lágrimas en los ojos , le expliqué las razones por lo que lo había hecho", manifestó Christiansen en conferencia de prensa.

Según Christiansen, el jugador ya se sintió con la posibilidad de estar en la convocatoria, y fue un duro golpe.

"Tengo que tomar decisiones, para eso me contrataron, y le comenté algo que no me había gustado en ese momento . Es un jugador con cualidades buenas, pero creo que lo tenemos ahora en ofensiva, lo iguala", destacó Christiansen.

Para cerrar el tema de Jair Catuy, el danés dijo que nadie se merece pasarlo mal, que es un buen chico, y que le gustaría convocar a todos los jugadores disponibles, pero hay que tomar decisiones.

Jair Catuy anotó ante Barbados y Anguila en la Eliminatoria hacia Qatar 2022, además de terminar goleador en el reciente torneo Apertura 2021 de la LPF.

Catuy fue descartado para el partido ante Curazao, que definió el cupo a la Octagonal de la Concacaf.